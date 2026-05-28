«Θέλετε να φτιάξετε ένα Σώμα Πραιτωριανών μέσα στην ΕΥΠ. Για την ακρίβεια, να μονιμοποιήσετε το Σώμα Πραιτωριανών που ήδη έχετε μέσα στην ΕΥΠ. Η καλή είδηση είναι ότι είστε αγχωμένοι, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σε τοποθέτησή του στη Βουλή αναφορικά με την τροπολογία που αφορά μετατάξεις προσωπικού στην ΕΥΠ, την οποία είχε αποκαλύψει το Dnews.

«Μία φράση για την ουσία της αντισυνταγματικότητας. Όλη η ουσία κρίνεται στο 103 παράγραφος 2. Με ποια έννοια; Τι ορίζει ξεκάθαρα το σύνταγμα; Όχι για τις μετατάξεις, για τις προσλήψεις. Το σύνταγμα λέει ότι η πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου γίνεται μόνο σε κενή οργανική θέση. Μάλιστα, το άρθρο αυτό έχει και εξαιρετικό κανόνα. Σε περίπτωση εξαίρεσης, γιατί υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, τι λέει; Ότι προβλέπεται κατ' εξαίρεση άλλη διαδικασία, αλλά μόνο για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Εσείς τι κάνετε; Εχετε τους ανθρώπους, ξέρετε ποιους θέλετε και θα φτιάξετε στο τέλος της διαδικασίας τις μόνιμες οργανικές θέσεις, κάποιες από αυτές και προσωποπαγείς. Αυτό είναι ξεκάθαρη παραβίαση του συντάγματος», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά. Υπάρχει γνωστή ιστορία από το δικαστήριο των δύο αδελφών Ειρήνη και Φοίβη Εξάρχου. Η Ειρήνη Εξάρχου ιδιαιτέρα του κ. Δημητριάδη, όταν είχε την ευθύνη, η οποία έμεινε στο πρωθυπουργικό γραφείο. Φοίβη Εξάρχου και οι δύο ειδικοί φρουροί. Υπασπίστρια του Κοντεολέοντα στην ΕΥΠ, αφού πέρασε λίγο και από τον Δεμίρη, φεύγει το 2022. Από τη δίκη τι φάνηκε για τη Φοίβη Εξάρχου; Ότι ήταν το άτομο που έπαιρνε το υλικό της ΕΥΠ και το πήγαινε στα γραφεία του Λαβράνου. Και κάνω ένα απλό ερώτημα: ισχύει ή όχι ότι η Φοίβη Εξάρχου είναι αποσπασμένη στη Βουλή και μάλιστα στο γραφείο του προέδρου της Βουλής. Ισχύει ή όχι;», πρόσθεσε ο Ν. Ηλιόπουλος.

«Αυτό το σύστημα έρχεστε να μπετονάρετε σήμερα και να ξέρετε ότι η πρόσκαιρη πλειοψηφία που έχετε αυτή τη στιγμή, δεν θα σας σώζει για πολύ καιρό. Γιατί πλέον, ούτε εσείς δεν πιστεύετε αυτά που λέτε», κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ.