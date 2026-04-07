Επαναφορά της «χαμένης ψήφου», άρνηση για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και υποδοχή από τον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί την έντονη αντίδραση της Κουμουνδούρου.

Βαραίνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην Κουμουνδούρου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά από σειρά ενεργειών της Χαριλάου Τρικούπη το τελευταίο διάστημα.

Πρώτη ενέργεια είναι η επαναφορά της θεωρίας της «χαμένης ψήφου» που προωθεί τελευταία η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζοντας τις παλιές εποχές που με το συγκεκριμένο σύνθημα ο Ανδρέας Παπανδρέου «λεηλατούσε» την αριστερά. «Για όποιον θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης η μόνη χρήσιμη ψήφο είναι μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ» επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, αποστέλλοντας το μήνυμα πως ψήφος στα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα είναι χαμένη!

Δεύτερη ενέργεια της Χαριλάου Τρικούπη με την οποία δυσαρεστήθηκε η ηγεσία της Κουμουνδούρου είναι η μη ανταπόκριση του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να κατατεθεί αμέσως μετά το Πάσχα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Σωκράτης Φάμελλος απευθύνθηκε και στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνονται οι 50 ψήφοι που απαιτούνται για την κατάθεση της πρότασης μομφής. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως σε κάποια στιγμή ο Ν. Ανδρουλάκης θα αναλάβει αυτός την κατάθεση πρότασης μομφής και θα ζητήσει την συνυπογραφή της από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να εμφανιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Τρίτη ενέργεια της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη να εντάξει στις γραμμές της βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως τη Νίνα Κασιμάτη, κάτι φυσικά που θα αποτελέσει «αιτία πολέμου» για την ηγεσία της Κουμουνδούρου.

Η παραπάνω στρατηγική του Ν. Ανδρουλάκη είναι σαφές πως έχει δυο στόχους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρώτον, να στριμώξει τον ΣΥΡΙΖΑ μήπως και κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους του.

Δεύτερον και κυριότερο, να μπορέσει να συσπειρώσει κάποιους «Πασόκους» που είχαν φύγει για τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι ώστε να εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να αποτελεί τον βασικό διεκδικητή της δεύτερης θέσης.

Το έργο μόλις ξεκινάει...