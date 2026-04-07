Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη έξω από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, «ένας τρομοκράτης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν».

«Χάρη στα μέτρα ασφαλείας που έλαβε η αστυνομία μας, αυτή η μεγάλη επίθεση αντιμετωπίστηκε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ήταν μια ενέργεια που μύριζε πρόκληση. Την επίθεση πραγματοποίησαν τρία άτομα. Και οι τρεις εξουδετερώθηκαν. Έφτασαν με όχημα και έφεραν όπλα μεγάλου διαμετρήματος και πιστόλια».

Σημειώνεται πως νωρίτερα υπήρξαν συγχεχυμένες πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ αναφορικά με τον αριθμό των νεκρών.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο δημοσιογράφος Ταμέρ Οκσάι υποστήριξε πως η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει μέτρα ασφαλείας εδώ και ημέρες απέναντι στο ενδεχόμενο επίθεσης.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονίας στον 7ο όροφο κτιρίου στο Λεβέντ. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην είσοδο αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Οι δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Όταν, απαντώντας στο σήμα της αστυνομίας να σταματήσουν, άνοιξαν πυρ, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμέσως μετά, δύο δράστες εξουδετερώθηκαν από έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από όχημα και συνέχισε να πυροβολεί εναντίον της αστυνομίας.»

Στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο και να φτάσει στο προξενείο. Όταν οι αστυνομικοί αντέδρασαν, ο τρίτος δράστης τραυματίστηκε επίσης από πυρά και στη συνέχεια συνελήφθη. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή ενισχύονται, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι δράστες. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινά έρευνα για το περιστατικό

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε τα εξής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στην έρευνα ορίστηκαν ένας αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, ενώ οι εισαγγελικές αρχές μετέβησαν άμεσα στο σημείο και άρχισαν τις απαραίτητες ενέργειες. Προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές του περιστατικού, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας μας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δυνάμεις επιβολής του νόμου»