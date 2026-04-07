Το Ιράν έχει θέσει όρους προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος

Μεταξύ των όρων που έχει θέσει περιλαμβάνονται: άμεση παύση των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν και αποζημιώσεις για τις ζημιές.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ που θα είναι μόνο προσωρινή.

Πρόσθεσε επίσης ότι μια συμφωνία ειρήνης θα πρέπει να επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και τις επικρατούσες συνθήκες.

Με πληροφορίες από Reuters