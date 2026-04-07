Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν από τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ να τον απομακρύνουν από το αξίωμα επικαλούμενοι την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει μεταβίβαση εξουσίας εάν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η βουλευτής της Αριζόνα, Γιασαμίν Ανσαρί, είναι η τελευταία που ζήτησε την εφαρμογή της 25ης Τροπολογίας κατά του Τραμπ.

«Ο Τραμπ κλιμακώνει έναν καταστροφικό, παράνομο πόλεμο, απειλώντας με μαζικά εγκλήματα πολέμου και στοχεύοντας πολιτικές υποδομές στο Ιράν. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες, η ρητορική του έχει ξεπεράσει κάθε όριο», έγραψε η Ανσαρί στο X.

Νωρίτερα, η βουλεύτρια Ίλχαμ Ομάρ από τη Μινεσότα αντέδρασε στην απειλή του Τραμπ κατά πολιτικών υποδομών στο Ιράν λέγοντας: «Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Εφαρμόστε την 25η Τροπολογία. Καταδικάστε. Απομακρύνετέ τον. Αυτός ο ανεξέλεγκτος τρελός πρέπει να φύγει από το αξίωμα».

Η βουλεύτρια Μελάνι Στάνμπερι από το Νέο Μεξικό δήλωσε: «Ήρθε η ώρα για την #25ηΤροπολογία. Το Κογκρέσο και το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να δράσουν».

Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζο Γουόλς από το Ιλινόι είπε για τον Τραμπ: «Θα μείνει για πάντα λεκές στο έθνος μας. Και στον κόσμο. 25η Τροπολογία. Τώρα.»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δημοσίευσε επίσης στο X: «Αν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα καλώντας συνταγματολόγους για την 25η Τροπολογία. Αυτό είναι εντελώς, απολύτως ανεξέλεγκτο. Έχει ήδη σκοτώσει χιλιάδες. Θα σκοτώσει χιλιάδες ακόμη».

Τι προβλέπει η 25η Τροπολογία

H 25η τροπολογία διαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Το Τμήμα 4 αναφέρεται ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο πρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αλλά δεν παραιτείται εθελοντικά.

Σύμφωνα με το Τμήμα 4, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου πρέπει να δηλώσουν ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να τον απομακρύνουν.

Η 25η Τροπολογία εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το 1965 για να εξασφαλίσει τη γρήγορη, τακτική και δημοκρατική μεταβίβαση της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε οι ΗΠΑ να έχουν συνεχώς λειτουργούντα πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, υπήρξαν επίσης εκκλήσεις για την απομάκρυνσή του, με βάση αυτή την τροπολογία, όταν δεν καταδίκασε τους υποστηρικτές του για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021.

Με πληροφορίες από Al Jazeera