Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Τρίτη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας γύρω από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε άνοδο κατά 3,43 δολάρια ή 3,05% στο άνοιγμα των συναλλαγών, με την τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι στις τελευταίες συναλλαγές. Αντίστοιχα, το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 1,76 δολάρια ή 1,60%, φτάνοντας τα 111,53 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας την ανοδική του τάση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί μέσα σε μία νύχτα» εάν δεν επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών έως την Τρίτη το βράδυ. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών που επιδιώκουν τον τερματισμό της κρίσης.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, έχει προκαλέσει σοβαρό σοκ στην προσφορά, εκτοξεύοντας τις τιμές όχι μόνο του αργού, αλλά και των καυσίμων όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα. Ωστόσο, το Ιράν φέρεται να απορρίπτει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ, καταθέτοντας δικό του σχέδιο δέκα σημείων που περιλαμβάνει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, άρση κυρώσεων και εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά.

Παρά τις διαβουλεύσεις, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πριν από την προθεσμία παραμένουν περιορισμένες. Έτσι, η αβεβαιότητα κυριαρχεί, με τους επενδυτές να βρίσκονται ανάμεσα σε σενάρια αποκλιμάκωσης και περαιτέρω έντασης.

Την ίδια στιγμή, πάντως, παρατηρείται σταδιακή επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με οκτώ δεξαμενόπλοια να διέρχονται τη Δευτέρα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά σημαντικά χαμηλότερος από τα προπολεμικά επίπεδα. Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επαναλειτουργίας, θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες για να αποκατασταθεί η ομαλή ροή πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές.