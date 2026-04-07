Η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει με έντονες καιρικές μεταβολές, καθώς από τις ανοιξιάτικες συνθήκες των πρώτων ημερών θα οδηγηθούμε σταδιακά σε πιο άστατο και φθινοπωρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου και Γιάννης Καλλιάνος δίνουν τη δική τους εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού, επισημαίνοντας επιδείνωση από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά.

Σάκης Αρναούτογλου: Επιδείνωση από τη Μεγάλη Πέμπτη - Άστατος και το Πάσχα ο καιρός

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι η Μεγάλη Τετάρτη θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής και στην Πελοπόννησο.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας – από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική έως την Αττική και την Κρήτη – θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις και βροχές.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή προβλέπει σχετικά καλό καιρό μέσα στην ημέρα, με συννεφιά να κάνει την εμφάνισή της από το βράδυ στα δυτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός θα γίνει έντονα άστατος, με αρκετές και κατά τόπους ισχυρές βροχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες θα έχουν καλύτερες συνθήκες, ενώ στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός και άστατος, σχεδόν χειμωνιάτικος. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από τη Δευτέρα του Πάσχα.

{https://www.youtube.com/watch?v=bn-8phF4rtA&t=585s}

Γιάννης Καλλιάνος: Από την καλοκαιρία στον άστατο καιρό

Ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατος, κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά. Από τη Μεγάλη Τετάρτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Ελλάδα, στο Αιγαίο και πιθανώς στην Αττική, παρότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός με θερμοκρασίες έως 24 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ παρόμοιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνει, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει από τους 25 στους 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, ενώ βροχές αναμένονται και στη δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα το Μεγάλο Σάββατο. Για την Κυριακή του Πάσχα εκτιμά ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, αν και η αστάθεια θα επιμείνει σε αρκετές περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhm5v1t19evd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Ο καιρός από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις περισσότερες περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το βράδυ εκ νέου στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.