Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στο Politico την διεύρυνση των νόμιμων στόχων της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το «παράθυρο» της Σύμβασης της Γενεύης και η αδιαφορία για τις απώλειες σε αμάχους.

Το Πεντάγωνο επεκτείνει τη λίστα των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων που μπορεί να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων, ώστε να περιλαμβάνει και υποδομές που παρέχουν καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια τόσο σε αμάχους όσο και στον στρατό - μια πιθανή λύση εάν η κυβέρνηση κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου λόγω πλήγματος σε βασικές πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της άμυνας, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές αναθεωρούν τη λίστα, καθώς αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη αναζητούν νέους στόχους έπειτα από πέντε εβδομάδες συνεχών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο διπλός χαρακτήρας χρήσης των στόχων αυτών θα μπορούσε να τους καταστήσει νόμιμους, υποστήριξαν οι αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ εξαντλούν τους στρατηγικά σημαντικούς στόχους στο Ιράν, ενώ το καθεστώς στην Τεχεράνη εξακολουθεί να κρατά «αιχμάλωτη» την παγκόσμια οικονομία μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν παρατεταμένο πόλεμο που είναι ήδη αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να στοχεύσει πολιτικές υποδομές - παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο - και να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Η νέα επιλογή, την οποία έχει επίσης χρησιμοποιήσει το Ισραήλ, ενδέχεται να του προσφέρει μια κάποια διέξοδο.

Ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα με ένα σενάριο «όπου κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει ισοπεδωθεί μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, όπου κάθε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν θα βρεθεί εκτός λειτουργίας, θα καεί ολοσχερώς».

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου, ωστόσο, συζητούν κατά πόσο μια τέτοια αιτιολόγηση είναι έγκυρη. Η ένταση επικεντρώνεται στο πού πρέπει να χαραχθεί η γραμμή μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, όπως για παράδειγμα οι μονάδες αφαλάτωσης νερού, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν στόχοι επειδή και οι στρατιωτικές δυνάμεις χρειάζονται νερό για πόση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα εξαπολύσει πλήγματα σε υποδομές το βράδυ της Τρίτης εάν οι Ιρανοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής. Μέχρι σήμερα μόνο οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να παρέχει στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη μέγιστη δυνατή ευελιξία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει κάποια απόφαση. Το ιρανικό καθεστώς έχει προθεσμία έως τις 8:00 μ.μ. αύριο να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποτύχει, ο πρόεδρος θα τους στείλει πίσω στη Λίθινη Εποχή, όπως έχει υποσχεθεί».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός θα δεχόταν... με ενθουσιασμό τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. «Θα ήταν διατεθειμένοι να τα υποστούν για να αποκτήσουν ελευθερία», είπε. «Θέλουν να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς».

Η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών έχει γενικά αφήσει ανεπηρέαστο τον εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο για την άρνηση του Ιράν να υποκύψει στις - τουλάχιστον δημοσίως - ασαφείς αμερικανικές απαιτήσεις, η λίστα στόχων έχει διευρυνθεί.

Ο Τραμπ, σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου για το Πάσχα νωρίτερα τη Δευτέρα, δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τον βομβαρδισμό πολιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και υποστήριξε ότι το Ιράν είναι εκείνο που διαπράττει εγκλήματα πολέμου.

«Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Η κατοχή πυρηνικού όπλου», είπε. «Το να επιτρέπεται σε μια άρρωστη χώρα, με παράφρονα ηγεσία, να έχει πυρηνικό όπλο - αυτό είναι έγκλημα πολέμου».

Το «παράθυρο» της Σύμβασης της Γενεύης

Η Σύμβαση της Γενεύης, που καθορίζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αφήνει περιθώρια όταν οι στόχοι χρησιμοποιούνται τόσο από τον στρατό όσο και από αμάχους.

«Πριν εγκριθούν στόχοι, πρέπει να περάσουν από επιχειρησιακό νομικό έλεγχο», δήλωσε ο Σον Τίμονς, πρώην νομικός σύμβουλος του αμερικανικού στρατού. «Ορισμένες πολιτικές υποδομές, εάν χρησιμοποιούνται και από τον στρατό, μπορούν βάσει του δικαίου του πολέμου να αποτελούν νόμιμο στόχο. Η ανησυχία ότι αυτό μπορεί να ξεφύγει και να γίνει υπερβολικό είναι βάσιμη… αλλά υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας».

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως ο υπουργός Πολέμου φρόντισε πέρυσι να μειώσει το προσωπικό του Πενταγώνου που εργάζεται στη διαδικασία επιλογής των στόχων και στην αποτροπή απωλειών αμάχων, κάτι που ενδέχεται να σημαίνει μικρότερη εποπτεία σε τέτοια ζητήματα.

Ο Χέγκσεθ μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων από 200 σε λιγότερους από 40. Το προσωπικό που απολύθηκε βοηθούσε τους στρατιωτικούς διοικητές να επιλέγουν στόχους με τρόπο που να προστατεύονται ζωές αμάχων και διερευνούσε επιθέσεις μετά την εκτέλεσή τους ώστε να μειώνονται μελλοντικές απώλειες.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε επίσης περαιτέρω περικοπές στους νομικούς που συμβουλεύουν τους διοικητές για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, γνωστούς ως judge advocate generals. Απέλυσε νομικούς του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης.

Ο Τίμονς σημείωσε επίσης ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τον ιρανικό πληθυσμό να συμβάλει στην ανατροπή της ηγεσίας του καθεστώτος. Επιθέσεις σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές ενδέχεται να λειτουργήσουν αντίθετα προς αυτόν τον στόχο.

«Εάν ο στόχος σας είναι πραγματικά η αποδυνάμωση της στρατιωτικής τους ικανότητας… τότε οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί θα παρατείνουν απλώς τα δεινά των ανθρώπων», είπε.

Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), σε ανακοίνωσή του, καταδίκασε τις απειλές του Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες «απερίσκεπτες, επικίνδυνες και ενδεικτικές μιας νοοτροπίας που δείχνει αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και περιφρόνηση προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».