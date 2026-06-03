Η Ουάσινγκτον «αναζητά απεγνωσμένα μία νέα νομική βάση για να διατηρήσει την πολιτική των δασμών μετά την ακύρωσή τους από το Ανώτατο Δικαστήριο» ανέφερε εκπρόσωπος της ΕΕ για την κίνηση Τραμπ.

Η ΕΕ καταδικάζει τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και αφορούν τη μη λήψη επαρκών μέτρων για την απαγόρευση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία

Η ΕΕ έκανε λόγο για «αδικαιολόγητους» δασμούς , που σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ ανέρχονται σε ποσοστό 10%.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει προσεκτικά τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας και θα συνεχίσει να συναναστρέφεται με την αμερικανική διοίκηση. Δεδομένου αυτού, η ΕΕ θεωρεί ότι οι δασμοί, που επιβάλλονται σε αυτά τα αγαθά είναι αδικαιολόγητοι» ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπος Olof Gill σε ανακοίνωσή του.

Το αρμόδιο Γραφείο των ΗΠΑ για το εμπόριο σε πρόσφατη αναφορά του, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, είπε ότι θέλει να επιβάλλει εκ νέου δασμούς ύψους 10% στους βασικούς εμπορικούς εταίρους του, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, του Καναδά και του Μεξικό, αφού εντόπισε πως απέτυχαν να επιβάλλουν νόμους που θα απαγορεύουν την είσοδο αγαθών που έγιναν μέσω καταναγκαστικής εργασίας.

Είναι μία από τις δύο εκτεταμένες εμπορικές έρευνες που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ αυτή την άνοιξη, βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Ένας προσωρινός δασμός 10% που ισχύει τώρα αναμένεται να εφαρμοστεί τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει ο δασμός του Άρθρου 301

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Ο Bernd Lange, επικεφαλής της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε πως η Ουάσινγκτον «αναζητούσε απεγνωσμένα μία νέα νομική βάση για να διατηρήσει την πολιτική των δασμών μετά την ακύρωσή τους από το Ανώτατο Δικαστήριο».

«Το να κατηγορούν την ΕΕ ότι δεν έχει λάβει αρκετά μέτρα κατά της καταναγκαστικής εργασίας είναι παράλογο» έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Η ΕΕ έχει υιοθετήσει τους πιο αυστηρούς νόμους στον κόσμο κατά των προϊόντων που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας. Η κίνηση αυτή μοιάζει σαν να κάνουν τα γεγονότα έτσι ώστε να ταιριάζουν μιας νομικής αιτιολόγησης για τους δασμούς που έχει ήδη αποφασιστεί».

{https://x.com/berndlange/status/2062116218765447609}

Κοινός στόχος

Ο Gill τόνισε πως η ΕΕ έχει υιοθετήσει από το 2024 έναν κανονισμό που απαγορεύει τα προϊόντα που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας και πως αυτή είναι μία κοινή πρωτοβουλία για την «εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες», που ήταν επίσης μέρος της κοινής δήλωσης ΗΠΑ - ΕΕ του περασμένου Αυγούστου, που αφορούσε στη συμφωνία Turnberry.

Επομένως, ο κανονισμός της ΕΕ για την καταναγκαστική εργασία, θα εφαρμοστεί από τον Δεκέμβριο του 2027. Αυτή είναι η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την εφαρμογή δασμού 10% σε αγαθά που προέρχονται από το μπλοκ.

«Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει κανονισμό για την απαγόρευσης των εισαγωγών από καταναγκαστική εργασία, η απαγόρευση αυτή θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου του 2027» αναφέρει η έκθεση. «Δεδομένων των ανωτέρω, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ βρήκε πως η ΕΕ απέτυχε να επιβάλλει επιτυχώς την απαγόρευση για τα αγαθά μέσω καταναγκαστικής εργασίας».

Ο δασμός του 10%, θέτει ξανά σε κίνδυνο μία διατλαντική εμπορική συμμαχία.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την ΕΕ στο γκολφ κλαμπ του στο Turnberry της Σκοτίας, να να καταργήσει τις εισαγωγές αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων, ενώ θα εφαρμοστεί δασμολογικό ανώτατο όριο 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική ψηφοφορία που θα θέσει σε εφαρμογή τον κανονισμό στις 16 Ιουνίου. Η τελευταία αυτή κίνηση του Τραμπ θα μπορούσε πλέον να σκληραίνει τη στάση των Ευρωβουλευτών στην συμφωνία.

Η τελευταία ανακοίνωση από την Ουάσινγτον ακολούθησε λίγες ώρες αφού ο επικεφαλής Εμπορίου της ΕΕ, Maroš Šefčovič, αναμένεται να συναντήσει τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Jamieson Greer, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

Με ππληροφορίες του Politico





