Η πρόταση κατατέθηκε από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) στο πλαίσιο του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 και αφορά τους περισσότερους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε νέα εμπορική πρωτοβουλία, προτείνοντας την επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 12,5% σε εισαγωγές από 60 οικονομίες, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την απαγόρευση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Η πρόταση κατατέθηκε από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) στο πλαίσιο του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 και αφορά τους περισσότερους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της αμερικανικής αρχής, και οι 60 οικονομίες που εξετάστηκαν είτε δεν έχουν θεσπίσει είτε δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά απαγορεύσεις στις εισαγωγές αγαθών που συνδέονται με καταναγκαστική εργασία. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των Αμερικανών εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Η πρόταση προβλέπει την επιβολή δασμού 10% στις οικονομίες που έχουν υιοθετήσει πλήρη ή μερική απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας, ενώ για τις υπόλοιπες ο συντελεστής αυξάνεται στο 12,5%.

Παράλληλα, η USTR εισηγείται τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ο οποίος θα επιτρέπει σε ορισμένες χώρες να εξάγουν συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων στις ΗΠΑ με μειωμένους δασμούς.

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Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η αποτυχία σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι «απαράδεκτη» και υπονομεύει τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.

Όπως ανέφερε, ορισμένες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε αρχικά βήματα για τον περιορισμό των συγκεκριμένων εισαγωγών, μέσω συμφωνιών όπως η USMCA και άλλων διμερών εμπορικών δεσμεύσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι απαιτούνται πιο αποφασιστικές ενέργειες ώστε το παγκόσμιο εμπόριο να μην ενθαρρύνει ή να παγιώνει πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.