Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισαν οι αρχές του Μαυροβουνίου τους 87 Σέρβους.

Στην απέλαση 87 υπηκόων Σερβία προχώρησε η αστυνομία του Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την ασφαλή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, που θα διεξαχθεί στην Παρασκευή (05/06) στην πόλη Τίβατ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μαυροβουνίου, οι 87 Σέρβοι κρίθηκαν απειλή για την εθνική ασφάλεια και τους απαγορεύθηκε η είσοδος κατά την άφιξή τους με πτήση τσάρτερ από το Βελιγράδι. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στις αποσκευές τους εντοπίστηκε ναυτικός ασύρματος και συσκευή επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων, καθώς και πανό μεγάλων διαστάσεων στο οποίο αναγραφόταν η φράση «Η Σερβία νικά».

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Το εν λόγο σύνθημα χρησιμοποιείται από το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην αντιπαράθεση των τελευταίων μηνών με το φοιτητικό κίνημα. Τα ΜΜΕ στο Μαυροβούνιο υποστηρίζουν ότι η ομάδα των ανδρών που έφτασαν από το Βελιγράδι αποτελούν τους αποκαλούμενους «έμπιστους φρουρούς» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ισχυρίζονται ότι τα άτομα αυτά έχουν ποινικό μητρώο και συχνά χρησιμοποιούνται για την καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

{https://x.com/RTCGme/status/2062216224012947513}

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Το ίδιο ισχυρίζονται και τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης (SSP) Μπόρκο Στεφάνοβιτς ζητάει εξηγήσεις θέτοντας το ερώτημα: «Ποιος έστειλε άτομα με ποινικό μητρώο να πάνε ως εμπροσθοφυλακή του Βούτσιτς στο Μαυροβούνιο».

Η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων θα συγκεντρώσει τους ηγέτες 27 κρατών μελών της ΕΕ και έξι χωρών της περιοχής στο Τίβατ.

Την συμμετοχή του επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτιτς, ο οποίος μποϊκοτάρισε την τελευταία σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2025.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ