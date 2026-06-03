Από την φωτιά στον Ασπρόπυργο δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ απετράπη η εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης και η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Κατά τις ιδιες πηγές, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 ομάδες του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

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Συνδρομή παρέχουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την φωτιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Από την φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Πλάνα από το ελικόπτερο επιτήρησης

{https://www.youtube.com/watch?v=MZiwstywVWE}

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

{https://www.youtube.com/watch?v=2vGaLXcMbzc}