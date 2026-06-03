Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον στην κατάσβεση επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 πεζοπόρα τμήματα, 5 ελικόπτερα και 32 οχήματα.
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