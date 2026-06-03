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Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον στην κατάσβεση επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 πεζοπόρα τμήματα, 5 ελικόπτερα και 32 οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2062155429979795620}

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