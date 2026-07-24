Η είσοδος της Elikonos 3 στο μετοχικό κεφάλαιο αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού σχήματος στις προοπτικές της εταιρείας και στη διοικητική της ομάδα.

Η εταιρεία «το Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, η οποία αποκτά μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης με επίκεντρο τις επενδύσεις και τη διεθνή επέκταση.

Η συμφωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κρητική βιομηχανία τροφίμων καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά. Με ιστορία δεκαετιών και παρουσία σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων – από το παραδοσιακό κρητικό παξιμάδι έως τις σύγχρονες σειρές snacking – το «Μάννα» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά brands τροφίμων, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Η είσοδος της Elikonos 3 στο μετοχικό κεφάλαιο αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού σχήματος στις προοπτικές της εταιρείας και στη διοικητική της ομάδα. Στόχος της συνεργασίας είναι η επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής και της επιχειρηματικής φιλοσοφίας που ακολουθεί διαχρονικά.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια συνειδητή επιλογή εξέλιξης, βασισμένη σε κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ελένη Τσατσαρωνάκη, σημειώνοντας ότι η είσοδος της Elikonos 3 ενισχύει το αναπτυξιακό πλάνο τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, ενώ η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ποιότητα, στον σεβασμό προς τον καταναλωτή και στην ανάδειξη της αξίας των κρητικών προϊόντων.

Από την πλευρά της Elikonos Capital, ο Partner Δημήτρης Βιδάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του «Μάννα» στρατηγική επένδυση σε μια από τις πλέον επιτυχημένες ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων. Όπως ανέφερε, η συνεργασία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, με σεβασμό στην ταυτότητα, τις αξίες και την επιχειρηματική κληρονομιά της εταιρείας.