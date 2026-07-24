Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,03% και διαμορφώνεται στα 4.051,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Μεικτές τάσεις επικρατούν στις διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό να ανακτά οριακά έδαφος μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, ενώ άνοδο καταγράφουν επίσης το ασήμι και ο χαλκός. Αντίθετα, η πλατίνα και το παλλάδιο εξακολουθούν να κινούνται πτωτικά.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,03% και διαμορφώνεται στα 4.051,30 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από το υψηλό δύο εβδομάδων που κατέγραψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και τις γεωπολιτικές εντάσεις, παράγοντες που διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στην αγορά.

Ο χρυσός συνεχίζει να κινείται σε ένα ευρύ εύρος τιμών, με ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται κάθε φορά που η τιμή προσεγγίζει τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, γεγονός που λειτουργεί ως στήριξη για την αγορά.

Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η ενίσχυση του Μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Το περιβάλλον αυτό ενισχύει τα σενάρια διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του χρυσού ως επενδυτικού καταφυγίου, δεδομένου ότι δεν προσφέρει απόδοση.

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Οι αγορές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι καταγράφει άνοδο 0,70% και διαπραγματεύεται στα 58,46 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,12%, στα 6,351 δολάρια. Αντίθετα, η πλατίνα υποχωρεί κατά 0,40%, στα 1.602,40 δολάρια, και το παλλάδιο σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 1,33%, στα 1.245,50 δολάρια ανά ουγγιά.