Αναλυτικά ο πίνακας κερδών της 22ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής, 22ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στη 22η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 45848, σειρά η 9η και στοιχείο το A. Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί άρα ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 20. Ο τρίδυμος λαχνός 45848, 9η, 10η και 8η σειρά κερδίζει συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο A του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 5745 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ και από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 12892, 21661, 37788, 40572, 56540, 61718, 68605, 72822 και 75971.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.

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