Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το ποσό των 2.000.00 κλήρωσε απόψε το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn.

Στη 22η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 45848, σειρά η 9η και στοιχείο το A.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί άρα ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 20. Ο τρίδυμος λαχνός 45848, 9η, 10η και 8η σειρά κερδίζει συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο A του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 5745 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

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