Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μεταδίδεται ζωντανά κάθε Τετάρτη στις 19:00 από το κανάλι της Allwyn στο Youtube.

Το ποσό των 2.000.000 ευρώ κληρώνει το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn απόψε στην 22η κλήρωση.

Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου γίνεται κάθε Τετάρτη και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Στη κλήρωση της περασμένης Τετάρτης, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 13260, σειρά η 1η και στοιχείο το Β. Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί και έτσι ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 88. Ο τρίδυμος λαχνός 13260, 1η, 2η και 10η σειρά κέρδισε συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός από την πρόσθετη κλήρωση και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Β του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κέρδισε 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 53157 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ και από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 5200, 7984, 23952, 29130, 36017, 40234, 43383, 60304 και 69073.