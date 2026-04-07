Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι ο νεότερος Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ και έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται αναίσθητος και λαμβάνει θεραπεία για «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα στην πόλη Κομ, ενώ δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με πληροφίες των μυστικών υπηρεσιών που επικαλούνται οι Times.

Πιο συγκεκριμένα, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανοϊσραηλινές πληροφορίες και κοινοποιήθηκε σε συμμάχους τους στον Κόλπο αναφέρει πως «ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων του καθεστώτος».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύπτεται δημόσια η τοποθεσία του Χαμενεΐ από την έναρξη του πολέμου - όταν θεωρητικά τραυματίστηκε.

Το έγγραφο αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι έχουν γίνει προετοιμασίες στην Κομ για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για την προετοιμασία μεγάλου μαυσωλείου με «πάνω από έναν τάφο», γεγονός που υποδηλώνει ότι άλλοι συγγενείς θα μπορούσαν να ταφούν μαζί με τον πρώην ανώτατο ηγέτη.

Οι Times σημειώνουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε επίσης να ταφεί στο μαυσωλείο, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η κατάσταση της υγείας του μπορεί να είναι κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται πως από την έναρξη του πολέμου, ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, παρά το γεγονός ότι επελέγη για να διαδεχθεί τον πατέρα του στις αρχές Μαρτίου. Διάφορες δηλώσεις που αποδίδονται σε αυτόν έχουν διαβαστεί από εκφωνητή στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, κάτι που ενισχύει τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.