Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία με την δικογραφία που διαβίβασε στο Κοινοβούλιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με φυσική παρουσία τοποθετούνται μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας ενώ οι υπόλοιποι 9 «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν στείλει υπομνήματα. Και οι 11 πάντως, έχουν ζητήσει να αρθεί η κοινοβουλευτική τους ασυλία τονίζοντας πως ουδέποτε προχώρησαν σε παράνομες ενέργειες.

Η επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να εισηγηθεί σήμερα την άρση της βουλευτικής ασυλίας των «11», με την Ολομέλεια να λαμβάνει την τελική της απόφαση δια ονομαστικής ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Εν αναμονή και της τρίτης δικογραφίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να διαβιβαστεί στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης και η τρίτη δικογραφία, που αφορά ακόμα δύο βουλευτές της ΝΔ και συγκεκριμένα τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην δικογραφία αναφέρεται για τους δύο βουλευτές πως προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Το υλικό θα δοθεί άμεσα στους αναφερόμενους βουλευτές, ωστόσο η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας για τις περιπτώσεις τους αναμένεται να προγραμματιστεί για μετά το Πάσχα, εφόσον διαπιστωθεί πως δεν ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, το πιθανότερο είναι η πρόσκληση για τη σύγκληση της επιτροπής να σταλεί μετά το Πάσχα και συνεπώς οι βουλευτές μέλη της επιτροπής και οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα λάβουν γνώση του υλικού από Δευτέρα ή Τρίτη του Πάσχα.