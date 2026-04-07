Την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust Συμμετοχών και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανακοίνωσε η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της αγοράς και σηματοδοτώντας μια κίνηση με ισχυρό στρατηγικό αποτύπωμα στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα έχει ήδη καταρτίσει οριστικές συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών με υφιστάμενους μετόχους της Alpha Trust για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 69,61% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, σχεδιάζει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους υπόλοιπους μετόχους, με την ίδια τιμή ανά μετοχή που συμφωνήθηκε στις εν λόγω συμβάσεις, με στόχο την πλήρη εξαγορά της εταιρείας.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των συνήθων όρων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων. Η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευτεί να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

Η Alpha Trust αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 2,2 δισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία τόσο σε ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης όσο και σε θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία διαθέτει μακρόχρονο ιστορικό υπεραπόδοσης και ένα διαφοροποιημένο μοντέλο διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, το οποίο ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με το πελατολόγιό της .

Ιδιαίτερη σημασία για τη συμφωνία αποδίδεται τόσο στο προφίλ των πελατών της Alpha Trust όσο και στη διεθνή της δραστηριότητα, που περιλαμβάνει παρουσία σε αγορές του εξωτερικού και αξιοποίηση επενδυτικών δομών, όπως αυτές του Λουξεμβούργου. Η τεχνογνωσία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της Alpha Bank στον τομέα του διεθνούς wealth management.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στο Private Banking της Alpha Bank, ενώ το asset management σκέλος θα αποτελέσει μέρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., δημιουργώντας μια ενιαία και ενισχυμένη επενδυτική πλατφόρμα. Το νέο σχήμα φιλοδοξεί να συνδυάσει την κλίμακα και το δίκτυο της τράπεζας με την εξειδίκευση ενός boutique διαχειριστή κεφαλαίων, προσεγγίζοντας διεθνή πρότυπα.

Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί και η διατήρηση της διοικητικής ομάδας της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και του διευθύνοντος συμβούλου, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν σε ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή ενσωμάτωση της εταιρείας στον όμιλο.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση της Alpha Bank για ενίσχυση δραστηριοτήτων που παράγουν επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, με χαμηλότερη κεφαλαιακή ένταση και υψηλότερα περιθώρια αποδοτικότητας. Το Wealth & Asset Management αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

