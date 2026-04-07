Η Universal Music Group, που εκπροσωπεί καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga και η Taylor Swift, εισήχθη στο χρηματιστήριο Euronext Amsterdam το 2021 με αποτίμηση 46 δισ. ευρώ, μετά τον διαχωρισμό της από τη Vivendi.

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο μουσικό κλάδο, η επενδυτική εταιρεία Pershing Square Capital Management του δισεκατομμυριούχου Bill Ackman ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εξαγορά της Universal Music Group μέσω συμφωνίας που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρίτης, η Universal Music Group θα συγχωνευθεί με την Pershing Square, δημιουργώντας μια νέα εταιρεία που θα εισαχθεί στο New York Stock Exchange. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Οι μέτοχοι της UMG προβλέπεται να λάβουν συνολικά 9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά, καθώς και 0,77 μετοχές της νέας εταιρείας για κάθε μετοχή που κατέχουν σήμερα. Η Pershing Square υποστήριξε ότι η μετοχή της Universal έχει υποαποδώσει, παρά τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας στον τομέα της μουσικής.

Ο Bill Ackman επαίνεσε τη διοίκηση της UMG και τον CEO Lucian Grainge για τη δημιουργία ενός κορυφαίου χαρτοφυλακίου καλλιτεχνών και τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. Ωστόσο, τόνισε ότι η χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας έχει επηρεαστεί αρνητικά από παράγοντες που δεν σχετίζονται με τα θεμελιώδη της μεγέθη, σημειώνοντας ότι η συμφωνία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

Μεταξύ των λόγων που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται η αβεβαιότητα γύρω από το ποσοστό 18% που κατέχει ο Bollore Group, η καθυστέρηση της εισαγωγής της εταιρείας στις ΗΠΑ, καθώς και ζητήματα επικοινωνίας με τους μετόχους.

Ο βασικός μέτοχος της Vivendi, Vincent Bollore, διατήρησε σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 5,9 δισ. ευρώ.

Ο Ackman έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η UMG θα πρέπει να μεταφέρει την κύρια εισαγωγή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας ότι η μετοχή της διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με την πραγματική της αξία, εν μέρει λόγω περιορισμένης ρευστότητας.