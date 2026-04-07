Η υψηλή χοληστερόλη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια, όμως ένα διακριτικό σημάδι μπορεί να είναι τα ωχρά ή εύθραυστα νύχια λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος.

Η χοληστερίνη συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα στα πρώτα της στάδια, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Η δρ. Μόνικα Βάσερμαν επισημαίνει ένα από αυτά.

«Η υπερχοληστερολαιμία εξελίσσεται σιωπηλά, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση συμπτωμάτων», εξηγεί η δρ. Μόνικα Βάσερμαν σε συνέντευξή της στο L’Express.

Η κατάσταση αναπτύσσεται αργά, επί σειρά ετών, χωρίς το άτομο να το αντιλαμβάνεται, μέχρι να εμφανιστούν πιο εμφανείς επιπλοκές.

Ωστόσο, ένα διακριτικό προειδοποιητικό σημάδι, που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, θα μπορούσε να σας βάλει σε υποψίες.

Η υπερχοληστερολαιμία χαρακτηρίζεται από υπερβολικά επίπεδα «κακής χοληστερόλης» (LDL χοληστερόλη) στο αίμα. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την αθηροσκλήρωση (συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Στη Γαλλία, η Santé Publique France εκτιμά ότι σχεδόν το 20% των ενηλίκων έχουν επίπεδα LDL χοληστερόλης πάνω από 1,6 g/l, ποσοστό που θεωρείται μη φυσιολογικό όταν δεν υπάρχουν άλλοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου (όπως είναι οι χρόνιες παθήσεις, το κάπνισμα, το υπερβολικό βάρος, η παχυσαρκία ή το οικογενειακό ιστορικό).

Προσοχή στα ωχρά νύχια

Ένας πιθανός τρόπος εντοπισμού της κατάστασης είναι να παρατηρήσει κανείς τα χέρια του και ιδιαίτερα τα νύχια.

«Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης οδηγούν στον σχηματισμό πλάκας στα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας ωχρά νύχια», αναφέρει η δρ. Βάσερμαν.

Σύμφωνα με το βρετανικό National Health Service, τα εύθραυστα νύχια που αναπτύσσονται αργά μπορεί επίσης να συνδέονται με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης.

Αφού εντοπιστούν αυτά τα συμπτώματα, μια αιματολογική εξέταση που μετρά τα επίπεδα λιπιδίων μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Ελλείψει καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, αυτού του τύπου η εξέταση συνιστάται από την ηλικία των 50 ετών για τους άνδρες και των 60 ετών για τις γυναίκες, καθώς και για γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονική αντισύλληψη.

Πηγή: futura-sciences.com