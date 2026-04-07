Το σύστημα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass III και πάλι δεν λειτουργεί.

Μετά το χθεσινό «κρασάρισμα» της πλατφόρμας του Fuel Pass III, η κυβέρνηση επιστράτευσε σήμερα ένα νέο μοντέλο υποβολής αιτήσεων - το οποίο και πάλι δεν λειτουργεί.

Με βάση τη νέα κυβερνητική εισήγηση, οι αιτήσεις γίνονται πλέον σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου, με την αρχή να γίνεται σήμερα Μεγάλη Τρίτη με όσων των ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3.

Θεωρητικά:

την Τετάρτη 8/4/2026 αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

την Πέμπτη 9/4/2026 αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0, ενώ

από Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Στην πράξη η εικόνα που έχουμε από ενδιαφερόμενους που προσπαθούν και σήμερα να υποβάλλουν την αίτησή τους είναι πως το σύστημα αντιμετωπίζει σωρεία τεχνικών προβλημάτων.

Ενδεικτικά, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί καν να γίνει σύνδεση στην πλατφόρμα. Αντίθετα εμφανίζεται το μήνυμα «Προσπαθήστε ξανά», καθώς «παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις».

Στις περιπτώσεις που γίνεται η σύνδεση, πολλοί ενδιαφερόμενοι κάνουν την αίτηση, αλλά αυτή είναι αδύνατον να αποθηκευτεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι παραμένουν στην ίδια φόρμα που είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

Άλλοι δεν μπορούν να βρουν το όχημα τους, ενώ είναι δηλωμένο κανονικά στην εφορία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που βγαίνει το μήνυμα: «Εκκρεμεί η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας».

Μάλιστα στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ ώστε να ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας τους - με τα ΚΕΠ να δηλώνουν φυσικά αναρμόδια κάνοντας λόγο για «τεχνικό πρόβλημα του συστήματος».