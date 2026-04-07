Παραμένει κλειστή η πλατφόρμα για το fuel pass για αιτήσεις μετά το χτεσινό «κρασάρισμα».

Παραμένει αδύνατη η υποβολή αίτησης για το fuel pass στο gov.gr. Στελέχη της κυβέρνησης δήλωναν πως η πλατφόρμα είναι έτοιμη να δεχτεί ακόμα και μεγάλο φόρτο αιτήσεων. Ο κ. Τσάπαλος χτες σημείωσε ότι το σύστημα είναι πλήρως έτοιμο να ανταποκριθεί ακόμη και σε αυξημένο αριθμό αιτήσεων.

Κάτι τέτοιο όμως δεν φάνηκε εφικτό με την πλατφόρμα να πέφτει από τα πρώτα λεπτά και την κυβέρνηση να αναγκάζεται να επαναφέρει την λύση των ΑΦΜ.

Κατά την χτεσινή ημέρα έγιναν πάνω από 160.000 αιτήσεις, ενώ οι ταυτόχρονες επισκέψεις ξεπέρασαν τις 3.000 ανά δευτερόλεπτο, δημιουργώντας συνθήκες υπερφόρτωσης.

Παράλληλα, μέχρι και σήμερα το πρωί, περίπου στις 07:30, η πλατφόρμα δεν ήταν πλήρως διαθέσιμη για νέες αιτήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να εισέρχονται κανονικά στο σύστημα, χωρίς όμως να μπορούν να εντοπίσουν το απαραίτητο κουμπί για να προχωρήσουν τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση υπήρχε, αλλά η δυνατότητα υποβολής αίτησης παρέμενε ανενεργή, προκαλώντας σύγχυση και εκνευρισμό.

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης, από χθες λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στο 210 2154173, διαθέσιμη καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09:00 και 17:00, εξαιρουμένων των αργιών. Οι πολίτες μπορούν επίσης να αποστέλλουν ερωτήματα μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026.

Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την αποφυγή νέων τεχνικών προβλημάτων, αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 7/4/2026, αιτήσεις υποβάλλουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Τετάρτη 8/4/2026, σειρά έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Την Πέμπτη 9/4/2026, μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το τέλος του μήνα.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι:

καταχωρούν τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας,

επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας,

δηλώνουν ή επιλέγουν το όχημα για το οποίο ζητούν επιδότηση,

επιλέγουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», καθώς σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σωστή πορεία της αίτησης περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια, όπως «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ», «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» και τελικά «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ».

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Εισοδηματικά όρια για δικαιούχους

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα καθορίζονται με βάση το ετήσιο εισόδημα.

Συγκεκριμένα:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους,

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή σύμφωνα συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.