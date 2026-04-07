Δήλωσε για την Βασιλίσσης Όλγας έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Δούκας. Συνεχίζει λέγοντας «Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Και καταλήγει «Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα. ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».