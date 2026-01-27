Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok του Βρετανού πρωθυπουργού με μήνυμα προς τον Μακρόν: «Talk to me, Goose».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, άφησε για λίγο την τυπική, σοβαρή δημόσια εικόνα του για να τρολάρει τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια podcast του κωμικού Ματ Φορντ.

Όταν του έδωσαν ένα ζευγάρι γυαλιά τύπου aviator - παρόμοια με αυτά που φορούσε ο Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, λόγω προβλήματος στα μάτια - ο Στάρμερ τα φόρεσε και γελώντας είπε: «Bonjour».

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok του Βρετανού πρωθυπουργού με μήνυμα προς τον Μακρόν: «Talk to me, Goose» - αναφορά σε ατάκα της ταινίας «Top Gun» με τον Τομ Κρουζ (1986).

{https://www.tiktok.com/@keirstarmer/video/7599793475508325654}

Ο Στάρμερ είπε στον Φορντ ότι θα σκεφτεί αν θα φορά γυαλιά ηλίου σε διεθνή συνέδρια, ωστόσο θα χρειαστεί τα κανονικά του για να... βλέπει στο κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από Politico