Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.

Ένας κορυφαίος Κινέζος στρατηγός, στενός συνεργάτης του Σι Τζινπίνγκ, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της WSJ.

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουχία, ο επιχειρησιακός ηγέτης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράδοση κινεζικών δεδομένων πυρηνικών όπλων στην Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο 75χρονος που απολύθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς, κατηγορήθηκε επίσης για αποδοχή δωροδοκίας για την προαγωγή ενός ανώτερου αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας και για σχηματισμό «πολιτικών κλίκων».

Ερευνάται και άλλος αξιωματικός

Ο Gu Jun, πρώην διευθυντής της China National Nuclear Corp, η οποία επιβλέπει τόσο τα πολιτικά όσο και τα στρατιωτικά πυρηνικά προγράμματα, αναφέρθηκε ότι παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του στρατηγού. Ο Gu βρίσκεται επίσης υπό έρευνα στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για διαφθορά στις αμυντικές και πυρηνικές βιομηχανίες της Κίνας, ανακοίνωσε το Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στην ενημέρωση του Σαββάτου ότι η έρευνα για τον Gu αποκάλυψε μια παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα, με την οποία φέρεται να συνδέεται ο Ζανγκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο στρατηγός Ζανγκ είναι ένας από τους λίγους διοικητές με άμεση πολεμική εμπειρία, έχοντας πολεμήσει στον σύντομο πόλεμο της Κίνας με το Βιετνάμ το 1979.

Θεωρείται παιδικός γνώριμος του προέδρου, η πτώση του σηματοδοτεί την πιο δραματική απόλυση μέχρι στιγμής στην μακροχρόνια προσπάθεια του Σι Τζινπίνγκ, να εξαλείψει τη διαφθορά και την απιστία στον στρατό.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Σι Τζινπίνγκ, έχει υπερδιπλασιάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Κίνας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μετατρέψει τον PLA σε μια μαχητική δύναμη «παγκόσμιας κλάσης» έως το 2049.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έχει επίσης διατάξει τον στρατό να είναι έτοιμος να εισβάλει στην Ταϊβάν έως το επόμενο έτος.

Τον Οκτώβριο, σε ένδειξη αυξανόμενης απογοήτευσης για τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, εννέα ανώτεροι στρατηγοί απομακρύνθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του He Weidong, πρώην αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC).

Ο τελευταίος γύρος συλλήψεων σημαίνει ότι η CMC έχει μείνει με δύο μέλη - το ένα είναι ο Σι Τζινπίνγκ,. Κάθε ένας από τους έξι ένστολους διοικητές που διορίστηκαν στο σώμα το 2022 έχει πλέον απομακρυνθεί.