Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα και ποια ποσά θα δουν οι φορολογούμενοι που θα λάβουν την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου.

Αύξηση των καθαρών αποδοχών τους θα διαπιστώσουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι από τις πληρωμές των επόμενων ημερών, καθώς με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά η νέα φορολογική κλίμακα που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η μείωση της παρακράτησης φόρου οδηγεί σε άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τα οφέλη να γίνονται ορατά ήδη από τις καταβολές μισθών και συντάξεων του Φεβρουαρίου.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν οδηγό για το τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα και τι θα δουν οι φορολογούμενοι που θα λάβουν την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου:

1. Τι αλλάζει με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου;

Με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά η νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παρακράτηση φόρου και να αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων.

2. Πότε θα φανούν στην πράξη οι αυξήσεις στα καθαρά ποσά;

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν άμεσα στις πληρωμές που ξεκινούν στο τέλος Ιανουαρίου και συνεχίζονται τον Φεβρουάριο, όταν τα λογιστήρια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καταβάλουν μισθούς και συντάξεις με βάση τη νέα παρακράτηση.

3. Ποιοι είναι οι βασικοί ωφελημένοι από τη νέα εκκαθάριση;

Τα μεγαλύτερα οφέλη έχουν οικογένειες με παιδιά, νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών και φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, καθώς για τις κατηγορίες αυτές προβλέπονται οι πιο γενναίες μειώσεις φόρου.

4. Πώς επηρεάζονται οι οικογένειες με παιδιά;

Για τις οικογένειες με παιδιά μειώνεται αισθητά ο φόρος εισοδήματος, με αποτέλεσμα σημαντική ετήσια αύξηση του καθαρού εισοδήματος, η οποία μεγαλώνει όσο αυξάνεται τόσο το εισόδημα όσο και ο αριθμός των τέκνων.

5. Τι προβλέπεται για τους νέους εργαζομένους;

Για εργαζομένους έως 25 ετών μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 9%, οδηγώντας σε ουσιαστική ενίσχυση των καθαρών αποδοχών.

6. Υπάρχει όφελος και για όσους δεν έχουν παιδιά;

Ναι, υπάρχει όφελος και για τους άγαμους ή εργαζομένους χωρίς παιδιά, αν και μικρότερο σε σχέση με τις οικογένειες, καθώς η μείωση της παρακράτησης φόρου αυξάνει τα καθαρά ποσά κυρίως σε μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

7. Αλλάζει κάτι στις ασφαλιστικές εισφορές με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου;

Όχι, με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου δεν αλλάζουν οι ασφαλιστικές εισφορές, καθώς οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά τη φορολογία εισοδήματος.

8. Θα συνεχιστεί το όφελος και τα επόμενα χρόνια;

Το όφελος είναι μόνιμο ως προς τη νέα φορολογική κλίμακα, ωστόσο, επειδή δεν προβλέπεται τιμαριθμική προσαρμογή των κλιμακίων, υπάρχει ο κίνδυνος τα επόμενα χρόνια μέρος της αύξησης να «απορροφηθεί» από τον πληθωρισμό.