Γιατί η Άννα επιμένει στην αμφίπλευρη διεύρυνση - Ο ρόλος του Σκανδαλίδη - Ερωτήματα για το ποια κόμματα θα κληθούν στα στρογγυλά τραπέζια του Συνεδρίου.

Αποφασισμένος να προχωρήσει τη διαδικασία της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ δείχνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διατηρώντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασιών σε επίπεδο κομμάτων.

Το πρώτο μοιάζει στην παρούσα φάση πιο εύκολο, έστω και αν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα προσκληθούν εκπρόσωποι κομμάτων για να συμμετέχουν σε στρογγυλά τραπέζια, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής κλπ. Με το ερώτημα να αφορά πρωτίστως ποια κόμματα θα προσκληθούν, αν πχ θα είναι σε αυτά η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και ποια θα είναι αντιστοίχως η ανταπόκριση των κομμάτων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Σε σχέση με τη διεύρυνση οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι διατεθειμένος να ανοίξει πλήρως τις πόρτες για την ένταξη ή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Κάτι που σημαίνει ότι δεν φαίνεται να τον απασχολεί το κομμάτι των αντιδράσεων, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τους τοπικούς ανταγωνισμούς, ιδίως αν αφορά περιπτώσεις εν ενεργεία βουλευτών.

Όπως για παράδειγμα με την Νίνα Κασιμάτη, όπου είναι ειλημμένη η απόφασή του να την φέρει πίσω στο ΠΑΣΟΚ, παρότι θα υπάρξουν ποικίλες αντιδράσεις για παλαιότερες δηλώσεις της, αλλά και η ενόχληση από τον Δημήτρη Διαμαντίδη που σε αυτό το ενδεχόμενο θα αποκτήσει μια πολύ ισχυρή ανταγωνίστρια στην Β’ Πειραιά.

Σε σχέση με τον Ευάγγελο Αποστολάκη δεν υπάρχουν ως τώρα δημόσιες αντιδράσεις αν συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, ίσως προκύψει όταν ανακοινωθεί η περιφέρεια που θα είναι υποψήφιος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχει σκέψη για τα Χανιά, χωρίς να αποκλείεται και η Ανατολική Αττική. Τον δρόμο της επιστροφής προς το ΠΑΣΟΚ διαφαίνεται ότι θα πάρει και ο πρώην υπουργός Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος το 2019 είχε πάει στον ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για μια σειρά μεσαίων στελεχών και πολιτευτών που είχαν προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δείχνουν διάθεση να ακολουθήσουν την αντίθετη διαδρομή. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται πρόσωπα που κινούνται γύρω από το περιοδικό «Νέος Αγωνιστής», όπως είναι ο Αριστομένης Συγγελάκης. Να τονιστεί πως με αυτή την ομάδα στελεχών που διατηρούν παραδοσιακά σκληρές θέσεις στα εθνικά θέματα έχει άριστες σχέσεις η Νίνα Κασιμάτη.

Πιο σύνθετες είναι οι περιπτώσεις πρώην βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι η νυν βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη ή ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, δεδομένου ότι είναι φορτισμένες οι σχέσεις από την προηγούμενη δεκαετία. Πάντως είναι παραπάνω από βέβαιο πως αν το ΠΑΣΟΚ στείλει σήμα προς την πλευρά τους θα βρει άμεσα θετική ανταπόκριση…

Σε αυτό το κλίμα και στην πορεία προς το συνέδριο ο Κώστας Σκανδαλίδης που έχει την ευθύνη της επιτροπής διεύρυνσης έχει ήδη καταρτίσει ένα κατάλογο με πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη που έχουν σχέση με την αριστερά, όπως είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης που έχει διαύλους επικοινωνίας με πολλούς συναδέλφους του στην Βουλή.

Σε σχέση με τις «μεταγραφές» πρέπει να καταγραφεί και η άποψη που εκφράζει η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει η διεύρυνση να έχει αμφίπλευρα χαρακτηριστικά. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι διατεθειμένο να υποδεχτεί και πρόσωπα που είχαν κινηθεί προς τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς να είναι γνωστό αν υπάρχουν στελέχη από τον (ακρο)κεντρώο χώρο που να θέλουν να πάνε ή να επιστρέψουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.