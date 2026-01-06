4,4 εκατ. ευρώ θα δοθούν για λειτουργικές ανάγκες πέντε ΑΕΙ στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Την έκτακτη χρηματοδότηση πέντε πανεπιστημίων με συνολικό ποσό 4,4 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, τη λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών υποδομών, καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Η κατανομή της επιχορήγησης έχει ως εξής: 2.460.000 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 984.000 ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 369.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 328.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 245.935 ευρώ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας «αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τα δημοσιονομικά περιθώρια και κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που έχουν άμεσο αντίκτυπο: στη λειτουργικότητα των Πανεπιστημίων και στην ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Πανεπιστήμια λειτουργικά, ασφαλή, με υψηλής ποιότητας φοιτητική μέριμνα. Πανεπιστήμια που διασφαλίζουν τη γνώση, την έρευνα και – πάνω απ’ όλα – καλλιεργούν στους νέους ανθρώπους τον αμφίπλευρο σεβασμό. Η Πολιτεία σέβεται τον κόπο και τις θυσίες των οικογενειών τους και οι φοιτητές μας σέβονται τις υποδομές αλλά και την ευρύτερη λειτουργία των πανεπιστημίων μας. Με την επιχορήγηση, ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ώστε να ανταποκριθούν σε πραγματικές και πιεστικές ανάγκες: το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών τους, την καθαριότητα και τη φύλαξη.»