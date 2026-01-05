Οι νέες θέσεις θα καλύψουν κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συνολικά 450 νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και 2 επιπλέον θέσεις ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα

•​Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72

•​Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65

•​Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

•​Πανεπιστήμιο Πατρών: 36

•​Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29

•​Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21

•​Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19

•​Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18

•​Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17

•​Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17

•​Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14

•​Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13

•​Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12

•​Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12

•​Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11

•​Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9

•​Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9

•​Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9

•​Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8

•​Πολυτεχνείο Κρήτης: 8

•​Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6

•​Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3

•​Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3

•​Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 0

•​Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): 3

Επιπλέον, προβλέπονται δύο θέσεις Δ.Ε.Π. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την ειδική κατανομή της υπ’ αριθ. 29/27-10-2025 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης με άλλη απόφαση κατανέμονται 60 θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, για την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Α.Ε.Ι., για το έτος 2026.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: « Η πρόσληψη και κατανομή 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμιά μας, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που ενισχύει τα τμήματα, στηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα προς όφελος των φοιτητών μας και δίνει ανάσα στην απαιτητική καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Γιατί χωρίς επαρκές και ποιοτικό διδακτικό προσωπικό, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πραγματικό αντίκρισμα»