Σε απολογιστική του έκθεση για την πορεία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης από το 2010 έως το 2025 το ΔΝΤ αναφέρει πως κεντρική πρόκληση για την ελληνική φορολογική διοίκηση είναι να ενσωματώσει τα πρόσφατα επιτεύγματα σε ένα σταθερό αλλά ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, με μεγαλύτερη αυτονομία και επαγγελματική διαχείριση, ικανό να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, την τεχνολογική πρόοδο και τις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας. Στρατηγικά, αυτό μεταφράζεται σε συστηματική ενίσχυση της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιλεκτικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, και στην πλήρη ενσωμάτωσή της στα βασικά συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους φορολογουμένους.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιτρέψει τη μετάβαση από ένα μοντέλο κατασταλτικού ελέγχου σε ένα πιο προληπτικό σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης, με τελικό στόχο τη συμμόρφωση «εκ σχεδιασμού». Η αξιοποίηση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας και αποθηκών δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη επεξεργασία μεγάλων όγκων πληροφοριών, ιδίως καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα δεδομένων σε επίπεδο συναλλαγών μέσω συστημάτων όπως το myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η διασύνδεση POS. Το ζητούμενο, όπως επισημαίνεται, είναι τα δεδομένα αυτά να μετατρέπονται συστηματικά σε επιχειρησιακές αποφάσεις, μέσω της ενσωμάτωσης αναλυτικών εργαλείων στις καθημερινές λειτουργίες, από την επιλογή υποθέσεων για έλεγχο έως τη διαχείριση οφειλών και διαφορών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το ΔΝΤ τονίζει ότι, καθώς η διοίκηση γίνεται πιο συγκεντρωτική και τεχνολογικά εξελιγμένη, απαιτούνται επενδύσεις σε δεξιότητες, ηγεσία και συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης. Η ανάπτυξη εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων και η διαχείριση κινδύνου, σε συνδυασμό με κατάλληλα κίνητρα και σαφείς επαγγελματικές προοπτικές, θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων. Καθώς οι διαδικασίες γίνονται πιο αυτοματοποιημένες, παράγοντες όπως η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ένα πιο «φορολογούμενο-κεντρικό» μοντέλο, με απλούστερες διαδικασίες, ψηφιακές υπηρεσίες και προσυμπληρωμένες δηλώσεις, μπορεί να μειώσει το διοικητικό βάρος και να ενισχύσει τη συμμόρφωση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέλος, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η διατήρηση της προόδου εξαρτάται από τη σωστή διακυβέρνηση, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τη συνετή διαχείριση πόρων. Η ύπαρξη σαφούς στρατηγικής κατεύθυνσης, ρεαλιστικού σχεδιασμού και σταδιακής υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων θεωρείται απαραίτητη, ώστε οι φιλοδοξίες να παραμείνουν συμβατές με τις δυνατότητες της διοίκησης και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, διασφαλίζοντας τη μετάβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο, ψηφιακό και αξιόπιστο μοντέλο φορολογικής διοίκησης.