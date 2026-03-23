Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Motor Oil, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2025, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2025 σε 11,48 δισ. ευρώ έναντι 12,19 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 5,79%. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και στην αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεων αφορά εξαγωγές που τιμολογούνται σε δολάρια. Παρά τη μείωση του τζίρου, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν, με τα EBITDA να ανέρχονται σε περίπου 1,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 650,8 εκατ. ευρώ, έναντι 287,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο άνω του 120%. Η αύξηση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με λοιπά κέρδη και ασφαλιστικές αποζημιώσεις που εισπράχθηκαν λόγω της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί το 2024 σε μονάδα του διυλιστηρίου, καθώς και με βελτίωση των αποτελεσμάτων στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η παραγωγική δραστηριότητα του διυλιστηρίου επηρεάστηκε από το περιστατικό της πυρκαγιάς τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερη διαθεσιμότητα μονάδων κατά το πρώτο μέρος του 2025. Η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ για να περιοριστούν οι επιπτώσεις η εταιρεία προσαρμόστηκε χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες όπως μαζούτ, νάφθα και vacuum gasoil αντί αργού πετρελαίου.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,23 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αρνητικής επίδρασης από την αποτίμηση αποθεμάτων λόγω πτώσης των τιμών πετρελαίου. Ωστόσο, στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας, καθώς αυξήθηκαν τα διεθνή περιθώρια διύλισης και αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία των μονάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Όμιλος διατήρησε τον έντονα εξαγωγικό του χαρακτήρα, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούσαν σε περίπου το 72,6% του συνολικού όγκου πωλήσεων το 2025. Παράλληλα, σημαντικά έσοδα προήλθαν και από παροχή υπηρεσιών, κυρίως από ενεργειακές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.

Σε επίπεδο φορολογίας, το 2025 δεν επιβλήθηκε η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί το 2024 στα διυλιστήρια για τα υπερκέρδη του 2023, γεγονός που συνέβαλε επίσης στη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζεται πλέον και το πλαίσιο ελάχιστης φορολογίας μεγάλων πολυεθνικών ομίλων (Pillar II) με ελάχιστο συντελεστή 15%.

Στη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 193,87 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 προσανατολίζεται η διοίκηση της εταιρείας, συνεχίζοντας την πολιτική υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους. Η σχετική πρόταση θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026.

Το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή, ενώ έχει ήδη καταβληθεί προμέρισμα για τη χρήση 2025 ύψους 38,77 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του προμερίσματος πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, με ημερομηνία αποκοπής την 23η Δεκεμβρίου 2025 και ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων την 29η Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής σε όρους όγκου συναλλαγών (VWAP), η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 7,20%.