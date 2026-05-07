Η Titan ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να ενισχύονται κατά 29% σε συγκρίσιμη βάση και να διαμορφώνονται στα 64 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα 636 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,7% σε ετήσια βάση.

Η θετική πορεία του ομίλου αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική σε Ελλάδα και Αίγυπτο, αλλά και στις βελτιωμένες επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι πρόσφατες εξαγορές σε Τουρκία και Γαλλία άρχισαν ήδη να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα από τον Φεβρουάριο του 2026.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και οι πρωτοβουλίες περιορισμού κόστους μέσω του προγράμματος «PRIME» συνέβαλαν καθοριστικά στη διεύρυνση του περιθωρίου κερδοφορίας κατά 250 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική ετήσια θετική επίδραση του προγράμματος εκτιμάται μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε στα 676 εκατ. ευρώ από 214 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, κυρίως λόγω των εξαγορών και της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξηση, ο δείκτης μόχλευσης παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 1,1x EBITDA.

Η Titan προτείνει επίσης μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ανακοίνωσε και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα διατηρηθούν σε σταθερή τροχιά και ότι η θετική σχέση τιμών και κόστους θα ενισχύσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.