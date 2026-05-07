Η Metlen πραγματοποίησε δυναμική εκκίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση εσόδων και επιταχύνοντας τον στρατηγικό μετασχηματισμό της σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας. Η εταιρεία ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 2,05 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στους κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών.

Η Metlen συνεχίζει να υλοποιεί το στρατηγικό της πλάνο, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025, διατηρώντας την πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού βρίσκεται η αναδιοργάνωση του κλάδου Ενέργειας, όπου η Metlen προχώρησε στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της σε δύο διακριτές επιχειρηματικές πλατφόρμες: τη Fully Integrated Utility, που περιλαμβάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λιανική προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, και τη Renewables, Storage & Energy Transition Platform (M RESET), που επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση, στα δίκτυα και στα data centers. Η νέα αυτή δομή αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στην ταχύτερη υλοποίηση επενδύσεων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής αποτελεσματικότητας της Metlen.

Παράλληλα, η Metlen ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση της πρώην MPP, ενσωματώνοντας πλήρως τις δραστηριότητές της στην πλατφόρμα M RESET. Η εταιρεία επιδιώκει πλέον μια περισσότερο στοχευμένη διεθνή παρουσία στον ενεργειακό τομέα, δίνοντας έμφαση στην πειθαρχημένη εκτέλεση και στις επιλεκτικές επενδύσεις.

Στον τομέα της ενέργειας, η Metlen ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο πλέον αγγίζει τα 2GW σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με τον Όμιλο ΔΕΗ και τον Όμιλο Τσάκου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Shell για την προμήθεια έως 1 bcm φυσικού αερίου ετησίως κατά την περίοδο 2027-2031, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά φυσικού αερίου και ενεργειακής ασφάλειας.

Σημαντική ήταν και η πρόοδος της Metlen στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Schroders Greencoat, στο πλαίσιο της στρατηγικής asset rotation που εφαρμόζει η εταιρεία για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και την ανακύκλωση κεφαλαίων σε νέα έργα.

Ο κλάδος Μετάλλων της Metlen παρέμεινε ανθεκτικός, επωφελούμενος από τις ισχυρές τιμές αλουμινίου και τα ανθεκτικά premia της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε στα 234 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Η Metlen προχώρησε σε αναδιοργάνωση του κλάδου, δημιουργώντας τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: την καθετοποιημένη αλυσίδα αλουμινίου, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και κυκλικά μέταλλα, καθώς και την M Technologies που επικεντρώνεται στις αμυντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Metlen στην ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου, μέσω της δημιουργίας της πρώτης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη. Η επένδυση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρώπης για ενίσχυση της αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Σύμφωνα με τη Metlen, ήδη καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη για συμφωνίες διάθεσης παραγωγής, ενώ η αρχική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 με σταδιακή αύξηση στους 50 τόνους ετησίως έως το 2028.

Θετική πορεία κατέγραψε και ο τομέας Circular Metals της Metlen, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης και προχωρημένο σχεδιασμό επέκτασης της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, η M Technologies συνέχισε την ανάπτυξή της μέσω της εξαγοράς επιπλέον μονάδας παραγωγής, αυξάνοντας τις λειτουργικές εγκαταστάσεις της σε έξι και ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα της άμυνας, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση διεθνώς.

Στον κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων, η Metlen σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε στα 177 εκατ. ευρώ από 92 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η Metlen συμφώνησε να συμμετάσχει με ποσοστό 24% στην εταιρεία παραχώρησης για το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, ενώ μέσω της METKA ATE θα συμμετέχει και στην κατασκευαστική κοινοπραξία του έργου. Παράλληλα, υπέγραψε νέα σημαντικά έργα, όπως το συγκρότημα Καζίνο και Ξενοδοχείου στο Μαρούσι και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman, δήλωσε:

«Η Metlen ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη.»