Το νέο ενεργειακό τοπίο, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια εφοδιασμού αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό εξελίξεων,

Μια σαφή μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η παγκόσμια ενεργειακή στρατηγική καταγράφει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επισημαίνοντας ότι το δεύτερο κύμα της ανανεώσιμης επανάστασης δεν καθοδηγείται πλέον πρωτίστως από την απανθρακοποίηση, αλλά από την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας.

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Metlen τονίζει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, ένα στοιχείο έχει ήδη καταστεί σαφές: η ενεργειακή ασφάλεια αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παράγοντα για την επόμενη φάση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως σημειώνει, χώρες με υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα —ιδίως από γεωπολιτικά ασταθείς περιοχές— βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξημένους κινδύνους. Τα σοκ στην προσφορά, η έντονη μεταβλητότητα των τιμών και η αβεβαιότητα στην πρόσβαση έχουν μετατραπεί από θεωρητικά σενάρια σε καθημερινή πραγματικότητα, ενισχύοντας την ανάγκη για πιο ανθεκτικά ενεργειακά συστήματα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, όχι μόνο ως εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά ως βασικός πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας. Σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης και ενισχυμένα δίκτυα, προσφέρουν —όπως επισημαίνει— τη δυνατότητα δημιουργίας πιο σταθερών και ισορροπημένων ενεργειακών μοντέλων.

Η Metlen, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της. Για το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει την εγκατάσταση περίπου 3,3 GW ηλιακής ενέργειας και 1,8 GW συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) σε διεθνές επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της εταιρείας έχει φτάσει τα 11,9 GW, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7%, ενώ από την έναρξη των εντάσεων στον Κόλπο παρατηρείται σημαντική αύξηση νέων αιτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται περαιτέρω ενίσχυση της πλατφόρμας M-Renewables και Energy Transition, η οποία επεκτείνεται και σε τομείς όπως τα δίκτυα και τα κέντρα δεδομένων.

Το νέο ενεργειακό τοπίο, όπως διαμορφώνεται, επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια εφοδιασμού αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό εξελίξεων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.