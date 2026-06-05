Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 50% από εξωτερικές πηγές για την προμήθεια στρατηγικών πρώτων υλών.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει ευάλωτη στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morgan Stanley. Ο οίκος εκτιμά ότι για την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ μέσω του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA).

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 50% από εξωτερικές πηγές για την προμήθεια στρατηγικών πρώτων υλών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ξεχωρίζει η Metlen ως μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τους στόχους του CRMA σε ουσιαστική παραγωγική δυναμικότητα.

Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει τη Metlen ως τη σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναμένεται να ωφεληθούν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Όπως σημειώνει, ο όμιλος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων επεξεργασίας και μεταλλουργικής κατεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών.

Η υπό υλοποίηση επένδυση της εταιρείας αναμένεται να οδηγήσει σχεδόν στον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας βωξίτη, να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή αλουμίνας και να δημιουργήσει την πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley για τη συμβολή του έργου γαλλίου στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον οίκο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να προσθέτει ετήσια EBITDA της τάξης των 100 έως 150 εκατ. ευρώ από το 2028, επωφελούμενη παράλληλα από σημαντική δημόσια χρηματοδοτική στήριξη και ελκυστικές αποδόσεις.

Η έκθεση υπογραμμίζει ακόμη ότι η σχεδιαζόμενη παραγωγή γαλλίου της Metlen, που θα ανέρχεται σε 50 μετρικούς τόνους ετησίως, αντιστοιχεί περίπου στο 5% της παγκόσμιας προσφοράς. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως αυτάρκη σε γάλλιο, ενώ δεν αποκλείεται να της επιτρέψει να εξελιχθεί ακόμη και σε καθαρό εξαγωγέα του στρατηγικού αυτού μετάλλου.

