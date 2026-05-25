Ευρωπαϊκές βιομηχανίες προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να απωλέσουν ανταγωνιστικό έδαφος απέναντι σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και απολαμβάνουν εκτεταμένη κρατική στήριξη.

Ως ένα «ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» αξιολόγησε ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τη χαλάρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις επιβαρύνσεις από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για αναθεώρηση της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων, καθώς η διεθνής κούρσα επιδοτήσεων αναδιαμορφώνει το περιβάλλον ανταγωνισμού. Ευρωπαϊκές βιομηχανίες προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να απωλέσουν ανταγωνιστικό έδαφος απέναντι σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και απολαμβάνουν εκτεταμένη κρατική στήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινηθεί προς μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, παρέχοντας στα κράτη-μέλη ευρύτερα περιθώρια ενίσχυσης των επιχειρήσεων ως απάντηση στις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Σε δήλωσή του στους Financial Times, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε τη «στοχευμένη στήριξη» απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και το κόστος που προκύπτει από το ευρωπαϊκό σύστημα εκπομπών.

Παράλληλα, οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες εντείνονται, με κυβερνήσεις όπως εκείνες του Παρίσι και του Βερολίνο να ζητούν προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στη νέα εποχή γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι βιομηχανίες στην Κίνα και σε άλλες μεγάλες οικονομίες ενισχύονται όχι μόνο μέσω επιδοτήσεων αλλά και μέσω φθηνότερης ενέργειας και ισχυρής εγχώριας ζήτησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο πλαίσιο έχει τοποθετηθεί και ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έχει υποστηρίξει την ανάγκη επενδύσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, με ουσιαστική συμμετοχή του δημόσιου τομέα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στους ισχυρά επιδοτούμενους κινεζικούς ομίλους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυξάνονται οι επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο η Ευρώπη, επιχειρώντας να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα, να κινηθεί προς ένα πιο κρατικοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης, απομακρυνόμενη από τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς.

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται και για την έκταση των γερμανικών παρεμβάσεων στήριξης της βιομηχανίας υπό την κυβέρνηση του Friedrich Merz. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι εκτεταμένες επιδοτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και ανισορροπίες εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ επισημαίνουν ότι η ενίσχυση ενεργειακών υποδομών χωρίς παράλληλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς.