Παραμένουν διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο μια ιρανική πηγή.

Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Πάντως, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε σήμερα «την πρόοδο προς μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που άφησαν να εννοηθεί ότι αργότερα σήμερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με μια συμφωνία.

«Θα εργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας για να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να καταλήξουμε σε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Χ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.