Το Πακιστάν έχει παίξει σημαντικό ρόλο, όλο αυτό το διάστημα, στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο κρατών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειές του όσο πιο απροκατάληπτα είναι δυνατό κι ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων» των πλευρών, ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα- άκαρπος- γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου με παρόντες ιδίως τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.