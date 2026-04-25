Τη στρατηγική σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής της Ευρώπης σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, μιλώντας σήμερα στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ «Μαζί για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» και ειδικότερα στην ενότητα για τις αμυντικές βιομηχανίες.

Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής βιομηχανίας δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ισχυρών και διαχρονικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας έχουν ιστορικό βάθος, που ανάγεται ακόμη και στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, γεγονός που καθιστά τη σημερινή στρατηγική σύμπραξη φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η Ευρώπη καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, όπου το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, το προηγούμενο μοντέλο, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού και της υποστήριξης προς την Ευρώπη, μεταβάλλεται ριζικά. «Αυτό δεν μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι οι διμερείς συνεργασίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναμένεται να αποτελέσουν τον κανόνα της επόμενης ημέρας. Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες ήδη αποτελούν παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική συνολικά.

Ο επικεφαλής της Metlen αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι γεγονότα όπως αυτά στην Κύπρο ανέδειξαν τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, η άμεση κινητοποίηση Ελλάδας και Γαλλίας κατέδειξε στην πράξη την ανάγκη για ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τη Naval Group, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, η σύμπραξη θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει ήδη από την πρώτη φρεγάτα και όχι μετά την ολοκλήρωση τριών. Παράλληλα, εξήρε το επίπεδο συνεργασίας που έχει επιτευχθεί στην προετοιμασία της τέταρτης φρεγάτας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχει ώριμο έδαφος για ακόμη βαθύτερη σύμπραξη.

Στον τομέα των υποβρυχίων, υπενθύμισε ότι η ελληνική βιομηχανία διαθέτει σημαντική εμπειρία, αναφέροντας ότι στον Βόλο κατασκευάστηκε ουσιαστικά το τέταρτο γερμανικό υποβρύχιο πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Όπως σημείωσε, τα υποβρύχια αυτά εξακολουθούν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέα υποβρύχια, αφήνοντας ανοικτό το ζήτημα της επιλογής προμηθευτή, που αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Naval μπορεί να επεκταθεί και σε προγράμματα νέας γενιάς, όπως τα υποβρύχια Barracuda, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πλευρά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με τεχνογνωσία και παραγωγική ικανότητα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι η πρόοδος θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη εάν η συνεργασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη γερμανική πλευρά της KNDS, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι αυτή μετρά ήδη 25 χρόνια, ενώ υπήρξε καθοριστική για την επιβίωση του αμυντικού βραχίονα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Όπως τόνισε, η Metlen είναι πλέον έτοιμη να επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της, τόσο με τη γερμανική όσο και με τη γαλλική πλευρά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και παραγωγική ικανότητα, ωστόσο αυτό που απαιτείται είναι η πρόσβαση στην πιο προηγμένη τεχνολογία και η ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας από τους μεγάλους κατασκευαστές. «Μόνο έτσι η συνεργασία μπορεί να γίνει πραγματικά επωφελής για όλους», κατέληξε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας εποχής.