Η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία έκδοση, σχολιάζει ο αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Αίθουσα Διαβουλεύσεων για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές που έχουν πλέον με το Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών» σημείωσε ο ένας αξιωματούχος. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Axios μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή- πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία προσφορά του Ιράν - ότι «ο χρόνος τρέχει» και αν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα πληγεί πολύ πιο σκληρά».

Σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το επιθετικό του αφήγημα για το Ιράν αλλά με αποδέκτες τα αμερικανικά Μέσα που διαδίδουν κατά τον ίδιο fake new.

«Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του έχει καταστραφεί και αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας, και η Πολεμική του Αεροπορία δεν είναι πια μαζί μας, και αν ολόκληρος ο Στρατός του φύγει από την Τεχεράνη, με τα όπλα πεταμένα και τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας ο καθένας «Παραδίνομαι, παραδίδομαι» ενώ κυματίζει έντονα ​​την αντιπροσωπευτική λευκή σημαία, και αν όλη η εναπομείνασα ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα «Έγγραφα Παράδοσης», και παραδεχτεί την ήττα του απέναντι στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των υπέροχων ΗΠΑ, οι αποτυχημένοι New York Times, η China Street Journal (WSJ!), το διεφθαρμένο και τώρα άσχετο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Media, θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια αριστουργηματική και λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν πλησιάζουν καν. Οι "Δουμακράτες" και τα ΜΜΕ έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Έχουν τρελαθεί» έγραψε ο Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία έκδοση.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά καμία λεπτομερή δέσμευση σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση του υπάρχοντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Ενώ τα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις πετρελαίου κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι καμία άρση των κυρώσεων δεν θα συμβεί «δωρεάν» χωρίς αμοιβαία δράση από το Ιράν.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή κατάσταση σήμερα. Η πίεση ασκείται σε αυτούς να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και πρόσθεσε πως «Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή κουβέντα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, στιβαρή και λεπτομερή συζήτηση (σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα). Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα» .

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες για να προσπαθήσουν να επιτύχουν συναίνεση σχετικά με το πώς θα μοιάζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι το γεγονός ότι το Ιράν έκανε μια νέα αντιπροσφορά, παρά τις πολύ μέτριες αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί από την πλευρά τους ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ είναι αυτός που επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους.

Τι λέει το Ιράν

Την ίδια ώρα το πρακτορείο Taσνιμ κάνει λόγο για σημαντικές διαφορές που παραμένουν μεταξύ των κειμένων των διαπραγματεύσεων του Ιράν και των ΗΠΑ παρά τις αλλαγές στο τελευταίο προσχέδιο της Ουάσινγκτον.

Το πρακτορείο επικαλούμενο μια πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης αναφέρει ότι το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις» και «έλλειψη ρεαλισμού».

«Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν πρέπει να επιστραφούν στον ιρανικό λαό με σαφή και οριστικό τρόπο, και οι χάρτινες υποσχέσεις είναι άχρηστες», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες παραμένουν σχετικά με την αποδέσμευση των κεφαλαίων παρά ορισμένες διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ακόμα πως η Τεχεράνη ενδιαφέρεται σοβαρά να απαιτήσει αποζημίωση από τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Η Ουάσινγκτον, ανέφερε η πηγή, έχει μιλήσει για τη δημιουργία ενός ταμείου ανάπτυξης και ανοικοδόμησης, αλλά απέχει πολύ από τις απαιτήσεις του Ιράν για το ποσό και άλλα ζητήματα. Παράλληλα, η πηγή απέρριψε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως «πολιτικές δικαιολογίες» και είπε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να προσπαθεί να συνδέσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το πυρηνικό ζήτημα.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε καμία περίπτωση να τερματίσει τον πόλεμο με αντάλλαγμα πυρηνικές δεσμεύσεις», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και ότι ο ισχυρισμός ήταν «μια δικαιολογία και απάτη» των ΗΠΑ, κάτι που τόνισε η ιρανική πλευρά στο τελευταίο κείμενό της.

Με πληροφορίες του Axios/Iran International