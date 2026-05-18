Τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «ραγδαία», λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ενώ επαρκούν μόνο για λίγες εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μπιρόλ τόνισε ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρείχε «περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα». Πρόσθεσε ότι η έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου σποράς και της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο θα επιταχύνει περαιτέρω τη μείωση των αποθεμάτων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ντίζελ, λιπάσματα, καύσιμα αεροσκαφών και βενζίνη.

Αναφερόμενος στα εμπορικά αποθέματα, δηλαδή στα αποθέματα αργού που διατίθενται προς πώληση, διευκρίνισε: «Πιστεύω ότι τώρα μειώνονται πολύ γρήγορα».

Επαρκούν για «μερικές εβδομάδες, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι μειώνονται με ταχύ ρυθμό», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο IEA ανέφερε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπολείπεται της συνολικής ζήτησης φέτος, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην πετρελαϊκή παραγωγή της Μέσης Ανατολής και τα αποθέματα εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό. Προηγουμένως, ο οργανισμός προέβλεπε πλεόνασμα για το 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του IEA για την αγορά πετρελαίου, τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν με ιστορικά γρήγορο ρυθμό τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καταγράφοντας πτώση 246 εκατομμυρίων βαρελιών.

Για να κατευνάσουν τις αγορές, οι 32 χώρες μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατ. βαρελιών, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων -μια απόφαση άνευ προηγουμένου.

Συνολικά, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στο 2026 εξαιτίας του πολέμου, ανέφερε ο οργανισμός, αναθεωρώντας δραστικά την προηγούμενη πρόβλεψή του, η οποία έκανε λόγο για μείωση 1,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Με πληροφορίες από english.aawsat.com