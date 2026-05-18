Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προβληματισμοί μας διαβιβάσθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ χθες τη νύχτα.