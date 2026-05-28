Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 20 πυροσβέστες, θέτοντας το μέτωπο της φωτιάς υπό έλεγχο.

Κατασβέστηκε άμεσα φωτιά που ξέσπασε στο Κρυονέρι Αττικής επί της οδού Ανοίξεως.

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και εθελοντών που συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

