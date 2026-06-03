Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε ότι το μέγεθος του προβλήματος αφορά περίπου το ένα τρίτο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Νέα παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, καταθέτοντας γραπτή ερώτηση προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SSM), με αφορμή τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, περίπου 2,4 εκατομμύρια δανειολήπτες, κυρίως νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ανατεθεί σε διαχειριστές πιστώσεων, γεγονός που τους αποκλείει ουσιαστικά από την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζει ότι το μέγεθος του προβλήματος αφορά περίπου το ένα τρίτο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνει, ο αποκλεισμός αυτός περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα χρηματοδότηση και ενισχύει τη συγκέντρωση του τραπεζικού δανεισμού σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η έκθεση του ΔΝΤ αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη εποπτεία των διαχειριστών πιστώσεων, καθώς και για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του προγράμματος «Ηρακλής», μέσω του οποίου διαχειρίστηκε σημαντικό μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Με την ερώτησή του προς τον SSM, ο ευρωβουλευτής ζητά να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που έχει ο αποκλεισμός ενός τόσο μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από το τραπεζικό σύστημα στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. Επιπλέον, καλεί τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό να εξετάσει τη λήψη μέτρων ή την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τις εποπτευόμενες οντότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Ζητά επίσης να διευκρινιστεί εάν ο SSM συμμερίζεται τις διαπιστώσεις του ΔΝΤ σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης εποπτείας και μεγαλύτερης διαφάνειας στους διαχειριστές πιστώσεων και στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

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Σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία της έκθεσης, τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός του ενός τρίτου των Ελλήνων από το τραπεζικό σύστημα δημιουργεί σοβαρά εμπόδια τόσο για την κοινωνία όσο και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα κόκκινα δάνεια και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.