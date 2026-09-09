Για τον Μάκη Βορίδη λένε ότι ήταν ο εισηγητής της πρόσφατης διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού από την Ν.Δ.

Βράζει το Σαμαρικό μπλοκ με την επίθεση που δέχεται κυρίως από πρώην Σαμαρικούς. Όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης. Παρά το γεγονός ότι πρώτος τους έβγαλε ...στην σέντρα ο Ν. Τσιούτσιας όταν είπε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από το παλιό ΠΑΣΟΚ και ολίγον ...ΛΑΟΣ».

«Δεν τους έγινε προσωπική επίθεση. Δεν είχαν λόγο να επιτεθούν στον Σαμαρά» λένε στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, όταν τους τσιγκλάς διατυπώνουν βαριά παράπονα και για τους δύο. Για τον Άδωνι Γεωργιάδη λένε ότι οφείλει την πολιτική του καριέρα στον Αντώνη Σαμαρά. Για τον δε, Μάκη Βορίδη λένε ότι ήταν ο εισηγητής της πρόσφατης διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού από την Ν.Δ.

Λ.Ι.