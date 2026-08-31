«Αντιληπτή η τοξικότητα λόγω των εκλογών του 2027, αλλά πριν αναπαράγετε κάντε στοιχειώδη έλεγχο», τονίζει ο Θάνος Πλεύρης.

Σειρά fake news καταγγέλλει ο Θάνος Πλεύρης ότι κυκλοφορούν στα social media για το Μεταναστευτικό.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζει, με ανάρτησή του στο Χ, ότι τις τελευταίες ημέρες αναπαράγονται περιστατικά και οπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονται παραπλανητικά ως πρόσφατα ή ως συνδεόμενα με δομές του υπουργείου.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για βίντεο τριετίας από «άσχετη» δομή, το οποίο παρουσιάζεται ως σημερινό και ως σχετιζόμενο με τη δομή στη Σιντική, καθώς και για σκηνές από την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα, οι οποίες παρουσιάζονται ως εικόνες από την Κρήτη.

Παράλληλα, αναφέρεται σε ιδιωτικό χώρο, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, «δεν έχει σχέση με το υπουργείο» ούτε με ασυνόδευτα ανήλικα, αλλά παρουσιάζεται ως δομή ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Αντιληπτή η τοξικότητα λόγω των εκλογών του 2027, αλλά πριν αναπαράγετε κάντε στοιχειώδη έλεγχο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του:

{https://x.com/thanosplevris/status/2094299922145157390}