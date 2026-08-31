Καλοκαιρινό το μοτίβο των επόμενων ημερών αλλά με αστάθεια και μελτέμια, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ζέστη σε συνδυασμό μελτεμιών και συνοδεία αστάθειας, θα κυριαρχήσει αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωορλόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αυτή τη φορά ναι μεν θα κάνει ζέστη - κυρίως στη δυτική ηπειρωτική χώρα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο - μέσα στη νύχτα όμως και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί.

Θα έχουμε έντονη ζέστη με θερμοκρασίες 36 με 38 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τα μελτέμια με αυξομειώσεις προς την πλευρά του Αιγαίου και την αστάθεια να δηλώνει το παρών αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Τετάρτη και κυρίως Πέμπτη.

Παραμένουμε σε ένα έντονο καλοκαιρινό μοτίβο. Μέσα στην εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας, θα συνυπάρξουν αρκετά μετεωρολογικά φαινόμενα, από τη μία πλευρά η ζέστη και από την άλλη η αστάθεια, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ ενισχυμένα θα είναι τα μελτέμια, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας.

Παρασκευή με Σάββατο ο υδράργυρος θα οδηγηθεί σε μία υποχώρηση για να πάμε σε πιο συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές.

Κοντά στην Τετάρτη με την Πέμπτη, περιμένουμε μία έξαρση της αστάθειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, κοντά στο απόγευμα, προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, θα δούμε συννεφιές αστάθειας.

Επομένως και σήμερα είναι μία ημέρα όπου σε εσωτερικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, θα αναπτυχθούν μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, μπορεί όμως σε τοπικό επίπεδο να προβληματίσουν εξαιτίας και των χαλαζοπτώσεων αλλά και των κεραυνών. Οι κεραυνοί είναι σχετικά εύκολο να ξεκινήσουν πυρκαγιές σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Οι άνεμοι ασθενείς, μέτριας έντασης στο Ιόνιο Πέλαγος. Προς την πλευρά του Αιγαίου, από το ύψος της Λήμνου και πιο νότια, τα μελτέμια θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και στην νότια Κρήτη ο βοριάς, μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία, πλέον σε πολλές περιοχές πέφτουμε και ακόμη από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα βλέπουμε θερμοκρασίες και μέχρι και την Πέμπτη κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι κοντά στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και οι επόμενες ημέρες θα δίνουν κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και θα ξεκινάμε από τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό του λεκανοπεδίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, κοντά στο απόγευμα είναι δυνατόν να δούμε μπόρες ή και αυξημένες καταιγίδες. Το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, περιμένουμε πιο οργανωμένη απογευματινή αστάθεια. Οι άνεμοι ασθενείς και τοπικά μέτριοι. Ο υδράργυρος, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, όμως νωρίς το πρωί γύρω από το κέντρο της πόλης θα πέσουμε ακόμα και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες θα γίνεται μία μάχη μεταξύ της έντονης ζέστης αλλά και των βοριάδων που θα αναπτύσσονται κοντά στο Αιγαίο. Η περισσότερη ζέστη θα σημειώνεται στη δυτική - ηπειρωτική χώρα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο (36-38 βαθμούς Κελσίου). Τα μελτέμια θα ενισχυθούν κοντά στην Παρασκευή με το Σάββατο.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα αναπτύσσεται και αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι πιο κρίσιμες ημέρες θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, που περιμένουμε πιο εκτεταμένη και έντονη την αστάθεια, να δηλώσει το παρών στον ηπειρωτικό κορμό και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν μπόρες ή και καταιγίδες, προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Στερεά, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Όσο πιο εσωτερικά βρισκόμαστε, σε περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν μικρή διάρκεια, όμως σε τοπικό επίπεδο, είναι δυνατόν να προβληματίσουν λόγω κεραυνών και χαλαζοπτώσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2v3whluos9?integrationId=40599y14juihe6ly}